محافظ الوادى الجديد: دراسة دمج النباشين ضمن منظومة النظافة لحل مشكلتهم

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بدراسة دمج النباشين ضمن منظومة النظافة بالمحافظة من خلال متعهد المنظومة، قيام الوحدة المحلية بتوزيع صناديق قمامة بين العمارات السكنية بمشروع إسكان درّة الوادي.

كما قرر المحافظ الموافقة على منح تراخيص لإضافة شرفة "بلكونة" للطوابق الأرضية التي لا يتواجد بها بنايات الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل بحي 25 يناير، على أن يكون التنفيذ بواسطة مركز الخارجة لتوحيد التصميم، وذلك بالتنسيق مع مديرية الإسكان طبقًا للإجراءات والضوابط القانونية.

كما وجه المحافظ بتكليف الوحدة المحلية بتركيب أعمدة إنارة للمناطق التي تحتاج، واستبدال الكشافات التالفة بالحي، واستغلال ملعب حي 25 يناير كمتنفس للشباب لحين طرح الملعب وتسليمه لمستأجر، والتنسيق بين قطاعي "الشباب والرياضة" والتربية والتعليم" لتنفيذ معسكر عمل للشباب والطلاب بمدرسة الحي؛ لخدمة البيئة والمجتمع والقيام بأعمال النظافة والتجميل.