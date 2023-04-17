محافظ الوادى الجديد يشهد ختام الدورة الرياضية الرمضانية بنادى المحافظة

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ختام الدورة الرياضية الرمضانية بنادى الوادى الجديد، وذلك بحضور جهاد متولى رئيس مركز الخارجة، وعبد الناصر صالح رئيس مركز باريس، وبهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية.

وتابع المحافظ مباراة لكرة القدم لبراعم النادى واستعراض رياضى لفريق الكاراتيه، كما شهد الحضور المباراة النهائية بين فريقى نادى مركز شباب الزهور وباريس والتى انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.

وقام المحافظ بتسليم كأس الدورة للفريق الفائز ومنح مكافآت مالية للاعبين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع القائمين والمُشاركين بالأنشطة الرياضية المختلفة على مدار الدورة الرمضانية، مؤكداََ دعم وتشجيع كافة الموهوبين رياضيًا بكافة الألعاب الفردية والجماعية.