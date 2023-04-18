محافظ الدقهلية يشهد احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم والمرأة بمركز شربين

الدقهليه شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء احتفالية حزب مستقبل وطن لتكريم حفظة القرآن الكريم والمرأة بمركز شربين، تحت رعاية النائب حسين خضير عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الصحة.

جاء ذلك بحضور اللواء ماهر هاشم رئيس مركز ومدينة شربين ، و ماهر جعفر امين حزب مستقبل وطن بمركز شربين ، و أحمد حماية ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، و ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة.

حيث كرم " محافظ الدقهلية" 20 حافظا لكتاب الله عز وجل ، و52 امرأة من مركز شربين، من ضمنهم عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، من القيادات النسائية نهي فهمي مدير عام العلاقات العامه بالمحافظة ، و رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا ، و غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس ، والدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس ، و أميمة السعيد رئيس مدينة الكردى.

وأكد "مختار" علي أن ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات قومية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية لم تشهده من قبل وفي المقدمة مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في الريف المصري من خلال تقديم كافة الخدمات لاهالينا في القري.

وقال " المحافظ " فخور بمشاركتي اليوم في حفل تكريم حفظة كتاب الله والمرأة المصرية وسط هذا الجمع الغفير ، لأنه واجب علينا أن نكرمهم جميعاً.

كما قال " مختار " خالص شكري وتقديري لأولياء الأمور الذين بذلوا كل غالي ونفيس ليتوج أبنائهم بهذ الشرف العظيم وهو حفظ كتاب الله عز وجل ، ولجميع الأساتذة والمشايخ الاجلاء الذين قاموا بتحفيظ أبنائنا لكتاب الله عز وجل.

وثمن " المحافظ " جهود النائب حسين خضير لرعايته ودعمه لحفظة كتاب الله عز وجل ولتكريم المرأة المصرية التي هي رمز الصمود والنجاح.