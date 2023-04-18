محافظ أسوان يوافق على إدراج مدرستين ضمن لجان الثانوية العامة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعطى أشرف عطية محافظ أسوان ، توجيهاته لمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الإدارة العامة للإمتحانات بالوزارة، وأيضاً لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة بأسيوط لإدراج مدرستى بلانة الثانوية المشتركة بمركز نصر النوبة ، وسلوا قبلى الثانوية المشتركة بمركز كوم أمبو ضمن مدارس مقرات إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023.

جاء ذلك استجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور من أجل تخفيف مشقة وأعباء التنقل والظروف المعيشية، وذلك بعد معاناة الطلاب والطالبات من التنقل لمسافات بعيدة التى تفصل بين أماكن إقامتهم فى القرى والمناطق النائية ومقرات أداء الإمتحانات.

صرح عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، بأنه بمجرد عرض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ هذه المشكلة على محافظ أسوان ، وجه بسرعة التنسيق لرفع المعاناة عن الطلاب والطالبات حيث وافقت الوزارة على هذا المطلب الإنسانى.

وأشار، إلى أنه بعد إدراج مدرستى بلانة الثانوية، وسلوا قبلى الثانوية سيصل عدد مقرات لجان الثانوية العامة إلى 26 لجنة عامة ، منهم 8 لجان بإدارة أسوان، ولجنتين بإدارة دراو، و4 لجان بإدارة نصر النوبة، و4 لجان أخرى بإدارة كوم أمبو، فضلاً عن 8 لجان بإدارة إدفو تضم 7770 طالب وطالبة منهم 2064 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و5563 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.