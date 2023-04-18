اليوم السابع
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محافظة شمال سيناء تعلن أسماء المزارعين المستحقين لصرف تعويضات بمركز العريش

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:36 م
محافظة شمال سيناء تعلن أسماء المزارعين المستحقين لصرف تعويضات بمركز العريش اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش.
 
وأوضح البيان أسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من تاريخ 18/4/2023 إلى 4/5/2023  بمركز العريش.
 
وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، صرف دفعة تعويضات جديدة لتوسعات ميناء العريش البحرى.
 
وأوضح بيان محافظة شمال سيناء أنه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات ، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالقطاعات الأول ( شاليهات السعد ) والثاني ( بالميرا - الصحفيين ) والثالث ( مدخل شاليهات السعد ) والرابع ( ضاحية الزهراء - شرق العبور).
 
وتضمن البيان كشفا بأسماء من تقرر الصرف لهم بكل منطقة.
 
 
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