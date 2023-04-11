صرف تعويضات لـ 26 مواطنا من أهالى الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد اليوم الثلاثاء، كشفا بأسماء 26 من مستحقى تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد، لافتا إلى أن الاستحقاق للصرف بتاريخ 2023/8/18 ببطاقة الرقم القومى من فروع البنك كلا حسب تواجده.

وأسماء المقرر لهم تعويضات هم: حسنه محمد سالم ابو العراج، وسامى حرب محمد فريج، ومحمد حسین محمد جمعه، ووضحة حسين مسلم حسين، وعبد الرحمن حرب محمد فريج، وخالد محمد مسلم اسبيتان، وخضرة حمیدان محمد ابو العراج، ونعيمة موسى سالمان هانى، ويوسف سالم عيد الاقرع، ومحمد محسن عبد الرحمن محسن، وأحمد حمدان سلامه ابو جغيمان، وعبد الرحمن حسين محمد جمعه، ومحمد حسين سالمان رافع، وامغصيب احميدان سالم حسن، وفایزه محمد مسلم عتيق، وعبد اللطيف اسويلم عوده حماد، محمود محمد سويلم حمدان، وصفاء مسلم عوده الله حسن، وعبد الهادى محمد حمدان سلامه، ومحمود محمد قطيفان هانى، وعبد الله سليمان عواد عياد، وامنه سالم سلیم مزید، ومريم محمد عوتلله سلامه، ومحمد زيتون عيد زيتون، ومحمد احمد اسعيد سالمان، واحمود محمد حمود محمد.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كشفا بأسماء مستحقى تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد والقرى التابعة له، بتاريخ استحقاق يوم الأربعاء 2023/4/12 ببطاقة الرقم القومى.

وهم هانى سلمى اقطيفان سلمى، هانى اقطيفان سلمى هانى، حمده حمدان حماد ابوشله، هند سلمى اقطيفان سلمى، بدريه صالح سلامه سلیمان، إبراهيم محمد مسلم عابد، اسماعيل على عيد على، هبه حمدان سالمان سلامه، صابره سليمان مبارك صباح، باسم سالم عيد الأقرع، نادية حسن عيد سالم، أحمد محمد عوده حسن، عبير محمد محمد محمد، سهيلة مسعد سويلم سليمان، رغدة سليمان حمدان عودة الله، ابراهيم راشد مبارك بريك، ناصر سليم سلمان سلیم، محمد سالم جبر زاید، مهدى سالم جبر سالم، عبدالله سليم سلمان سلیم، سلمى حسين محيسن عراده، ورثة المرحوم سلمى سلامه أبوهانى، نها أحمد ابراهيم محمد، سلیمان حسین عبدالله طبيق، موسى سلمى سلامه ابوهانى، نعمه فتحى عبدالرحمن محمد، سالم محمد مسلم كريشان، ماجد مصطفى محمد عواد، ناجى سليم سلام مزيد، أحمد سلامه سالمان هانى، محمود عبدالله سويلم.

وكشف بعدد 12 أسماء مستحقى تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد نسبة %25 تعديلات بتاريخ استحقاق يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/11 ببطاقة الرقم القومى وهم محمد حماد ابراهيم سالم، مسعد غيث سالم عبيد، محمد سليم سالم الطبيقى، يوسف سلامه مسلم صالح طياب اقطيفان سلامه مهنا، مریم سلمى سلامه أبو عبيد، مريم سالم حسن عبدون، حسین سلامه حسین عوض، صفاء محمد حجازى الشواف، أحمد سالمان إقطيفان هانى، نايف سلامه حسن سلامه، عبدالله سالم عید سالم.