محافظة الإسماعيلية تستعرض الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.. التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظة الإسماعيلية ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للإعداد والتجهيز لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1444.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة ومساعد مدير الأمن ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الصحة والتموين والأوقاف والطب البيطري ومرفق الإسعاف والحماية المدنية وشركة توزيع القناة للكهرباء ورئيس مباحث التموين والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع أكد "عصام" على تكثيف الحملات المرورية لمنع التكدسات المرورية بالشوارع، بالإضافة إلى تأمين ساحات صلاة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1444، حيث يبلغ عدد ساحات هذا العام 90 ساحة على مستوى كافة مراكز محافظة الإسماعيلية، وتضم 22 ساحة بمدينة الإسماعيلية و18ساحة بمركز ومدينة أبوصوير و15ساحة بمركز ومدينة القصاصين، و15 ساحة بمركز ومدينة التل الكبير، و8 ساحات بمركز ومدينة فايد، و6ساحات بمركز ومدينة القنطرة شرق و5 ساحات بمركز ومدينة القنطرة غرب.

وناقش الاجتماع ضرورة تفعيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار ال 24 ساعة، خلال أيام الإجازة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل معها بشكل فوري وسريع، مع التأكيد على جاهزية الحماية المدنية لاستقبال أي طارئ ورفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مع توافر الأمصال والأدوية والأطقم الطبية على مدار الـ24 ساعة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية وجودة المنتجات المعروضة بالأسواق مع التأكيد على استمرار فتح معارض ومنافذ السلع الغذائية المخفضة عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق وخلال حتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تحت شعار" العيد فرحتنا".

وناقش الاجتماع تنظيم مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أجازة عيد الفطر المبارك؛ وذلك مراعاة لتوفير الخبز البلدي للمواطن.

ووجه "أنيس" مديرية التموين بالتأكيد على تلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز في كافة مراكز المحافظة بالإضافة إلى توافر الوقود بمحطات تموين السيارات خلال فترة الإجازة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تأمين الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي الخاصة مع التأكيد على صيانة ألعاب الأطفال؛ وذلك حفاظًا على أرواح الأطفال مع التأكيد على وجود عمال الإنقاذ بالشواطئ.

وناقش الاجتماع تكثيف الحملات المرورية على المواقف وسيارات السرفيس؛ للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب.

وفي نهاية الاجتماع وجَّه "أنيس" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة ومنع أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية ومخالفات البناء.