نشاط مكثف لمديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية في كافة القطاعات ومنها قطاع الطرق والنقل، وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بمتابعة وتنفيذ عدة مشروعات كبري علي مستوي مراكز المحافظة السبع و الأحياء الثلاث.

ففي مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت مديرية الطرق و النقل بتنفيذ عدة مواقف عمومية بالقري المستهدفة ضمن حياة كريمة وتم الإنتهاء منها وتسليمها لإدارة المشروع القومي حياة كريمة

وفي مركز و مدينة التل الكبير،يتم حاليا تنفيذ تغطية مصرف 16و رصف شارع احمد عرابي أطول شارع في مدينة التل الكبير،و الذي يبدأ من ترعة الإسماعيلية وينتهي عند مصرف المحسمة بطول 3.5 كم .

وأوضح الشيمي ، أن تغطية المصرف و الذي يقع في منطقة سكنية، تم تنفيذه بالتنسيق مع الصرف الزراعي ومجلس المدينة وحاليًا يتم تأسيس شارع أحمد عرابي، حيث تم تنفيذ 500متر تأسيس وجاري إزالة التعديات والإزالات بالتنسيق مع مجلس المدينة ، و تصل تكلفة هذا المشروع نحو 32 مليون جنيه وسوف تستمر الأعمال بداخل التل الكبير خاصة بعد انتهاء دخول الغاز الطبيعي للمنازل .

وأشار الشيمي الي الأعمال الجاري تنفيذها في المشروع القومي لترعة المنايف ( ترعة سيناء ) و الذي يمتد من طريق السويس الصحراوي حتي سرابيوم بطول 8 كم ،حيث تتم الاعمال بطريق الترعة والجنابية ،و تم توسعة الطريق ليصل عرض الاسفلت الي 12 متر ،كذلك يتم تدبيش الترعة ، ونقل شبكة مياه الشرب ونقل خطوط الكهرباء والأعمدة و من المقرر إنارة الطريق بالكامل بطول 8كم.

و تستمر الاعمال بالتوازي في المرحلة الثانية من مشروع بر أيسر ترعة السويس ( طريق الإسماعيلية - السويس الزراعي ).

كما أنه جاري العمل في تطوير ورصف الطرق في مدينة فايد، بمنطقة المصالح الحكومية والمستشفى العام وجزء من الطريق المزدوج كما وجه المحافظ بتطوير منطقة تقاطع الطريق المزدوج بفايد مع طريق القناة أمام محطة البنزين.

و اوضح الشيمي أنه مازالت الأعمال تتم بمنطقة المحطة الجديدة، والتي لا تقتصر علي أعمال رصف فقط، بل تشمل تطوير شبكة الصرف الصحي و انشاء جديد لخطوط الصرف و غرف التفتيش للمنازل بالحارات و يتبعها تركيب بلاطات الانترلوك ، كما يتم تأسيس الشوارع الكبيرة مثل الكرنك و رمسيس و ممفيس و مصر و تغيير منظومة الصرف الصحي كلها بحيث يصبح صرف المحطة الجديدة يصب بمحطة أبو عطوة بدلا من محطة مصطفي كامل ، سعيا لإنهاء مشاكل الصرف الصحي للأبد بتلك المنطقة.

و يعد تطوير منطقة المحطة الجديدة هي المرحلة الاولي من أعمال التطوير بحي أول حيث من المقرر أن تستكمل الأعمال وصولا لحي الافرنج أيضًا في خطة تطوير الطرق لعام 2024.

و علي جانب آخر ، أكد الشيمي انه طبقا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية و المتابعة المستمرة لمشاكل مدينة المستقبل، تم طرح منطقة إسكان مبارك كلها للرصف بعد انهاء الأعمال الجارية من تغيير منظومة الصرف الصحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالاسماعيلية .

وبالنسبة للاعمال التي ستبدأ عقب العيد مباشرة، اوضح الشيمي أنه بعد الانتهاء من الأعمال بشبكة صرف منطقة 24 أكتوبر ،سيتم بدء رصف ثلاث شوارع رئيسية و اخري فرعية و سيتم رصف الشارع الفاصل بين أرض الجمعيات و المزادات حتي المدرسة المعمارية.

كما ستبدا اعمال التطوير، عقب اجازة عيد الفطر المبارك، بمنطقة الثالثة و الخامسة جاهز بنطاق حي ثالث بشارع المدارس الخاصة والشارع الموازي له ،ليصبح محورا مروريا رئيسيا حتى شارع عطية أحمد عطية أمام الكهرباء ويمتد من الدائري أمام الرقابة الإدارية وحتى أمام نادي الكهرباء .

كما تستمر أعمال اعادة الشيئ لأصله في كافة المراكز و المدن ،و يستطيع اي مواطن من خلال تطبيق شكاوي الطرق ،و التي تتميز به محافظة الاسماعيلية عن غيرها، بتسجيل شكواه بالصورة و المكان المحدد .

و في نطاق حي ثان ،انهت مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية أعمال الرصف بشارع هدي شعراوي من تفريعة الثلاثيني في اتجاه الشارع العشريني ،و الذي تم تقديمه لخطة هذا العام،تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بالاستجابة لمطالب المواطنين ، حيث يعد الشارع منطقة تجارية و لم يتم رصف الشارع منذ اكثر من 10 سنوات .

كما كلف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق و النقل، برصف عدة طرق داخل المقابر القديمة لتسهيل مراسم الجنازات.

و تستمر جهود مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية في تجديد وتطوير شبكة الطرق بالمحافظة ، لتحسين جودة الحياة للمواطنين و خلق محاور جديدة لتقليل الازدحام وحل مشاكل التكدس المرورى واختصار المسافة والوقت والجهد.