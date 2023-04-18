

وأضاف مولوي في بيان له اليوم أن وزارة الداخلية والبلديات أثبتت جهوزيتها وقدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، حيث سبق وأن اعلن مولوي إجراء الانتخابات على 4 مراحل الشهر المقبل في أيام السابع والرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين من شهر مايو المقبل.



وجدد مكتب مولوي التأكيد على ضرورة احترام المهل والمواعيد الدستورية انتظاماً لعمل المؤسسات وأهمية إعطاء اللبنانيين فرصة للتعبير عن آرائهم بكل شفافية .



ويعقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة غدا الثلاثاء لمناقشة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة تصل إلى عام كامل وذلك في ظل حديث متزايد عن عدم توافر التمويل اللازم لإجراء الانتخابات في موعدها .