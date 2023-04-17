مياه بنى سويف: إصلاحات تسريب خط المياه بطريق السادات ستستغرق 6 ساعات

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شركة المياه والوحدة المحلية باتخاذ مايلزم حيال عطل مفاجئ فى خط المياه بمنطقة شارع وطريق السادات أمام كوبرى الدوية بمدينة بني سويف، قد أدى لتسريب المياه بالشارع والمنطقة واعاقة الحركة المرورية ، مشددا على استعادة الوضع لطبيعته بأقصى سرعة.

وانتقل رئيس المدينة هاني الجويلي مع فريق عمل من الوحدة المحلية بالتنسيق مع رئيس شركة المياه و ادارة المرور ومديرية الطرق ، وأفاد أنه تم الدفع بسيارات الكسح الخاصة بالوحدة المحلية للاشتراك مع شركة المياه وجارى شفط المياه والاصلاح.

وأضاف أنه تم فصل المرافق التى تتعارض مع موقع الخطر و تم تحويل حركة السير والمرور للمتجه لمطلع كوبرى النيل من أمام حديقة عابدين وقاعة القصر لمدخل الدوية للحد من التكدس والازدحام المرورى ، مما استدعى اجراء تحويلات مرورية لاصلاح الكسر بالتنسيق مع المرور والطرق.

وأوضح وكيل وزارة النقل المهندس ناصر فراج أنه نتيجة وجود عطل في خط المياه العمومي عند كوبري الدوية أدي إلى تسريب مياه كثيرة مما تعوق حركة المرور للقادم من السادات ومتجه الي كوبري النيل والقاعات ، ولذلك تم تحويل مسار السيارات للمرور بعد نادي الطلائع ثم الي الاتجاه يمينا من امام حديقة عابدين ثم الاتجاه يسار خلف حديقه عابدين ونادي النيابة الادارية ، والذي تم رصفه حديثا لعمله محور بديل للوصول الي كوبري الشرق وامام القاعات وإلى الكورنيش ،وذلك لحين الانتهاء من سحب المياه والكشف علي الخط وتحديد العطل واصلاحه.

ومن جانبها أفادت رئيس شركة المياه ببني سويف المهندسة دينا عمر أن العطل عبارة عن تسريب من عداية حديد قطر 500 مم ، وتم إيقاف محطتى المياه الأمريكي والتشيك وجارى سحب المياه لكشف العطل والاصلاح، وأن معدات شركة المياه تقوم بالتعاون مع الوحدة المحلية في سحب وشفط المياه والتعامل مع تداعيات الوضع الحالي ، حيث سيتم الانتهاء من الاصلاحات في غضون 6 ساعات فور تحديد المكان المتسرب منه المياه.