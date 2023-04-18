ضبط المتهمين بالسطو على سائق والشروع فى قتله لسرقته بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقباله (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان) مُصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وبسؤاله قرر أنه أثناء قيادته سيارة ملاكى ملك نجله بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، استوقفه شخصان واستقلا رفقته السيارة وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان وحال وصولهم قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدثا إصابته المشار إليها واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذا بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدا عن ( السيارة ، الهاتف المحمول ) المستولى عليهما والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.