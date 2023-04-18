شمال سيناء تعلن أسماء المستحقين لمسكن و5 أفدنة بتجمع "خشم الجاد" التنموى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء ، أسماء من تحدد تسليمهم مسكن و5 أفدنة بتجمع خشم الجاد من التجمعات التنموية.

وأوضح البيان أنه تقرر تسليم المواطنين الذين قاموا بسداد دفعة مقدم التعاقد بتجمع خشم الجاد، بمركز الحسنة يوم الجمعة الموافق 2023/5/5 مع تسليم نسخة العقد الخاصة بهم مرحلة أولي بـ39 منزلا، وعددهم 60 مستفيدا وهم.

أسامة سيد عبد المجيد حسن، محمد جمال محمود محمد،احمد السيد عبد الغفار العجمي، سماح صابر احمد مهران، عبد الهادي السيد عبد الرازق السيد، امینه محمد محمد جمعه، رقیه احمد محمود مرسي، السيد فتحي سليمان سند، احمد ماهر ابو اليزيد الشرقاوى، حنان عزت ابراهیم موسی احمد نصار،محمد عادل سعيد عطا عامر، هانی احمد سلامه عبد العال، احمد محمد محمد ابراهيم محمد، احمد محمد أبواليزيد عبد النبي، تامر محمد محمد عوض، جهاد أحمد ابوالحسن علي، حسن مصطفي ابوالحسن علي، مصطفى محمد محمد مرسي النجار، ياسركمال كامل على، علاء محمد عبد الحليم حسن، محمد السيد محمد عيسي، احمد حسن علي المتولي العرابي، بسيوني السعيد عبد الوكيل حسن، فجر علي محمد محمد ابراهيم، محمد ماهر عبد العزيز هاشم، حسام مجدى السحيمي محمد، خلاف سید خلاف عبد المحسن، ياسر حسن الشرقاوي محمد، ياسمينه طارق محمد طلعت العرابي، اماني عثمان محمد على، عبد الله على عبد الله احمد علي،مصطفى مدبولى عبد الوهاب محمد على، سعديه عبد الوهاب عبد الخالق عبد الوهاب، احمد محمد السعيد احمد حسن عجينه، احمد محمد نصر العوضي عبد الواحد، احمد فاروق محمد رضوان، وديع رفقي وديع سليم، احمد عبد الجليل رشيد عبد الجليل، اسامه عياد فهيم حليم، سناء عبد الوهاب عبد الخالق عبد الوهاب، واسماء جدى بيومى على، عبد الله وجدى بيومى السكرى، اسامه عبد الحافظ احمد حسنين، احمد محمد سليمان عبد التواب، فوزى محمد فوزى كامل النجدي، احمد مجدی محمد علامه، ایمن شاكر حامد واصل، عمر شاكر حامد واصل، انور عبد المنعم احمد درويش، محمد كمال يونس على، حسام محمود اسماعيل رفاعي محمد، احمد محمود عبد الجيد عبد العليم، ادم محمد عبد السلام سيف النصر عمار، ابراهیم محمد عبد الجليل عبد الله، عبد الجليل محمد عبد الجليل عبد الله، وليد عطيه حسن محمد، بيومي ابو ضيف عيسى احمد، احمد عبد الرحمن ابراهيم محمد الشافعي، صلاح السيد سليمان طاحون، خالد ربيع توفيق طاحون، سهل عصام الدين محمد محمود، ابراهيم السيد ابراهيم السيد، سامح محمد صلاح الدین حسن حسين، طارق مجدي عبد السميع هاشم، احمد محمد احمد الشامي، جيهان حسن أحمد محمد، راجیه حسن احمد محمد الجندي، مايكل جوزيف صادق منقريوس، ناهد عبد العزيز عرفات عبده، هاني طه بدوي محمد بدوي، هويدا محمود السيد خليل، مروه فرج عبد الونيس جاد بكر، نوار كامل جاب الله حمد، شيماء عاطف محمد سالم محمد، داهش محمد محمود محمد، فوزی مصطفی محمد محمود سلامه، فیصل سلامه عبد النبي محمد عبد الله، محمود عبد العزيز محمود محمد.

وأوضح بيان محافظة شمال سيناء ، انه تيسيرا على المواطنين سيتم توفيرأتوبيس تابع للمحافظة في ذات يوم التسليم، علي ان يكون التواجد أمام بنزينة طايع بمدينة الإسماعيلية الساعة السابعة صباحا، والحضور شخصيا في الموعد المحدد أو من ينوب عن المستلم بتوكيل رسمي للتوقيع علي محضر الاستلام و استلام نسخة العقد المؤمن الخاصة به.