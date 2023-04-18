اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"شؤون الحرمين" تعلن نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين ليلة 27 رمضان

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:00 ص
"شؤون الحرمين" تعلن نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين ليلة 27 رمضان المسجد الحرام - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح خطتها المُعدة لتفويج قاصدي المسجد الحرام ليلة (27) من شهر رمضان لعام 1444هـ، بمتابعة ميدانية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقد كثفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - الفرق الميدانية بهدف تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات المشاركة لتكامل المنظومة، وذلك عبر توجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف حسب ما هو معد بخطة الرئاسة المعتمدة.

وتوافد المصلون والمعتمرون بكل انسيابية من خلال (118) باباً منها: (3) أبواب لدخول المعتمرين، و(68) باباً مخصصة للمصلين، و(50) باباً مخصصة للطوارئ، و(40) بابا داخلياً، بمساندة كافة الطاقات البشرية والتقنية، حيث تحقق أداء النُسك في هذه الليلة المباركة بكل يسر وسهولة.

وأتمت الرئاسة تزويد المسجد الحرام هذه الليلة بـ (30) ألف حافظة لماء زمزم، متوزعة في كافة أنحائه وساحاته ومرافقه الخارجية، كما وفرت ما يزيد على (300) حقيبة متنقلة لتوزيع عبوات زمزم بأكثر من (1300) عامل، وأكملت فرش السجاد بكافة المصليات والساحات الخارجية بـ(35) ألف سجادة.

 


المسجد الحرام

المسجد النبوي

شؤون الحرمين

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