سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 18560 جنيها بدون مصنعية

كتب إسلام سعيد

يسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 في مصر، مستويات 18560 جنيها في التعاملات الفورية وذلك بدون إضافة مصنعية على الجنيه، حيث تسجل مصنعية جرام الذهب في الجنيه 40 إلي 50 جنيها.

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم المنتجات المرغوب فيها خلال الفترة الحالية ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وله عدد من الأشكال قد تختلف من شركة إلي أخرى لكن الأكثر انتشاراً هو الجنيه المرسوم عليه صورة الملك جورج.

استطاع الذهب منذ بداية شهر أبريل الارتفاع بنسبة 2% حتى الآن واستقرت التداول بأريحية تحت المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة، ولكن الأسعار واجهت صعوبة واضحة في كسر القمة التاريخية للذهب عند 2075 دولار للأونصة التي تم تسجيلها في عام جائحة الكورونا، الأمر الذي يعكس حاجة المعدن النفيس إلى المزيد الدعم لتسجيل مستويات تاريخية جديدة.

ارتفع الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي ليظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% بعد ارتفاع كبير يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.6%.