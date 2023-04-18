رئيس مدينة الطود يشارك بحفلات تكريم الأطفال من حفظة كتاب الله

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، في حفل تكريم الفائزين بالمسابقة الثقافية والدينية بمركز شباب المهيدات، وذلك بحضور حجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود.

كما شارك رئيس مدينة الطود، فى تكريم المتسابقين الفائزين في مسابقة "الأحاديث الأربعين النووية"، والمشاركين في مبادرة "ديننا حياه" ومسابقة "أحسن صوت"، والذي أقيم في قصر الثقافة بحاجر العديسات قبلي، بحضور رئيس مجلس إدارة مركز الشباب حسن الضوي، والحاجة شافية أحمد، وعدد من القيادات الشعبية والشبابية والنسائية وسط جمع طيب من أهالي القرية والبلدان المجاورة.

وشارك الدكتور محمد محمود رزق أيضاً، فى حفل تكريم نحو 260 مشاركا ومشاركة من حفظة القرآن الكريم بمسابقة دار الإمام جعفر الصادق لتحفيظ القرآن الكريم، والتابع لإدارة شؤون القرآن بالأزهر الشريف، والذي أقيم بنجع الضمان بحاجر قرية العديسات بحري، وذلك بحضور رجال الأوقاف والأزهر الشريف والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية والنسائية، حيث بدأ حفل التكريم بتلاوة بعض من آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، وكلمة ترحيب بالحضور للشيخ عبد مسعود أمام وخطيب مسجد أبو الحسن الشاذلي، وتكريم حفظة القرآن الكريم بمستويات مختلفة، وتكريم لجنة التحكيم، وأختتم الحفل بتقديم فقرات ومدائح نبوية ودينية.

فيما نظم مركز شباب الطود شرق محافظة الأقصر، فعاليات المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم ومسابقة المعلومات الدينية بمشاركة 50 متسابق، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وخلال فعاليات المسابقة تنافس 50 متسابق على خمس مستويات «خمسة أجزاء، عشرة أجزاء، نصف القرآن، القرآن الكريم كاملاً، وثلاثة أجزاء»، بحضور فضيلة الشيخ محمود عراقى عوض، فى المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم والمعلومات الدينية إلى استثمار طاقات الأعضاء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود وفريق عمل مركز شباب الطود.