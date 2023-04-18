رئيس جامعة المنوفية يشارك فى حفل الإفطار الجماعى بجامعة المنوفية الأهلية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت جامعة المنوفية الأهلية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية وتحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف الأكاديمى بالجامعة الأهلية حفل إفطار جماعي بمشاركة الطلاب ومنسقى البرامج وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وبحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام جامعة المنوفية.

تناول رئيس الجامعة الإفطار وسط التجمع الطلابى المتميز فى جو يسوده المودة والفرحة بتنظيم أول حفل افطار فى الجامعة منذ بدء الدراسة بها تعزيزا لقيم الانتماء والتواصل بين الطلاب والقيادات وأعضاء هيئة التدريس.

وعقب الإفطار التقى رئيس الجامعة بالطلاب فى لقاء تعريفى بمختلف برامج وأنشطة وفعاليات الجامعة، والرد على استفسارات الطلاب، حيث أكد رئيس الجامعة فى بداية حديثه على أن جامعة المنوفية الأهلية المنبثقة من جامعة المنوفية تعد إنجازا كبيرا تحقق فى وقت قياسى بفضل دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعى التعليم فى مصر وقائد مسيرة التنمية والذى تبنى فكرة إنشاء الجامعات الأهلية التى لاتهدف إلى تحقيق الربح ولكن تقدم خدمة تعليمية متميزة بمعايير عالمية تعمل وفقا لأحدث النظم التعليمية، وتحقق دورها فى الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية الأهلية بدأت الدراسة بها 2022 فى برنامجى كلية الهندسة، وكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعى، وجارى العمل لافتتاح عشرة برامج دراسية جديدة فى العام الدراسى القادم تغطى مختلف التخصصات الحديثة المواكبة لمتطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وطمأن الطلاب أنه يتم العمل على توفير كافة احتياجاتهم خاصة وسائل المواصلات من خلال التواصل مع المحافظ لتوفير وسائل انتقال مناسبة للطلاب من مختلف المحافظات، وكذا دراسة توفير أماكن تسكين للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، وأجاب على جميع اسئلة واستفسارات الطلاب، هذا وتم على مدار اليوم تنظيم لقاءات رياضية مختلفة بين الطلاب.