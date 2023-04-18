دعاء ليلة القدر فى المسجد العتيق بمدينة إسنا.. صور

أدى أبناء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صلاة التراويح فى المسجد العتيق وقدم الشيخ محمود الجندى مفتش أول الأوقاف بإسنا دعاء ليلة القدر فى ركعة الوتر الأخيرة بعد التراويح وسط أجواء من الدموع والحزن على قرب فراق الشهر الكريم.

وكان قد رصد "تليفزيون اليوم السابع" حالة من الحزن والدموع فى عيون المصلين داخل مساجد محافظة الأقصر، مع بدء توحشيات شهر رمضان المبارك مع الليالى الأخيرة من الشهر الكريم، وهى عادة "توحيش رمضان" تعتبر نوع من الأناشيد الدينية التى تقدم فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك لتوديع شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

وانطلقت داخل المسجد العتيق الأشهر بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بعد أداء الأهالى صلاة التراويح خلف الشيخ حسن منصور إمام المسجد العتيق فى الليالى الأخيرة من شهر رمضان المبارك، قيام المبتهل الشيخ أحمد خلف برفقة علاء الدباى ومحمود الدباى من أهالى إسنا، فى التوحشيات والتى يقولون فيها بنبرات الحزن والأسى على قرى نهاية الشهر الكريم ما يلي:- (لا أوحش الله منك يا رمضان.. لا أوحش الله منك يأشهر القيام.. لا أوحش الله منك يا شهر القرآن.. لا أوحش الله منك يا شهر الخيرات.. لا أوحش الله منك يا شهر الصائمين.. لا أوحش الله منك يا شهر الكرم والجود.. لا أوحش الله منك يا شهر الولائم.. شهر الصيام بكل الخير.. شهر عظيم له فى قلوبنا منزلة).

ومن الجدير بالذكر أن هذه العادة القديمة تعرف بالتوحيش أو توحيش رمضان، وهى نوع من الأناشيد الدينية التى ترتبط بوداع رمضان، حيث اعتاد المؤذنون فى المساجد قديمًا فى الأيام الأواخر من شهر رمضان المبارك، توديعه بكلمات ذات نبرات مؤسية، ونغم حزين لها وقعها على المستمعين، ويقولون فيها:- (لا أوحش الله منك يا رمضان.. لا أوحش الله منك ياشهر القيام.. لا أوحش الله منك يا شهر القرآن.. لا أوحش الله منك يا شهر الخيرات.. لا أوحش الله منك يا شهر الصائمين.. لا أوحش الله منك يا شهر الكرم والجود.. لا أوحش الله منك يا شهر الولائم.. شهر الصيام بكل الخير.. شهر عظيم له فى قلوبنا منزلة).