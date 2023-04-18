خدمات يقدمها مركز علاج مرضى الإدمان فى دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

تقدم محافظة دمياط خدمات مركز علاج مرضى الإدمان، والذي يعد أول مركز متكامل يقدم تلك الخدمات لأهالي المحافظة، وكذلك المحافظات المجاورة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، قد تفقدت برفقة الدكتور عمرو عثمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية المحمدية بمركز كفر سعد، والذى يأتى وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والصندوق لإنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط، ويقدم "اليوم السابع" نبذة عن خدمات مركز دمياط لعلاج مرضي الإدمان.

- يتضمن المركز صالة جيم، وكذلك عددا من الملاعب المتنوعة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة

- يهتم المركز بالجانب الثقافي فقد تم إعداد مكتبة كبري، إضافة إلي تحهيز قاعات مسرحية لتقديم الأنشطة الفنية.

- يعقد المركز ورش عمل لتدريب مرضي الإدمان وذلك لإعادة تأهيل المتعافين

- المساحة الإجمالية لمركز علاج مرضي الإدمان بدمياط 3693 متر من أملاك الوحدة المحلية للقرية.

- المشر ع يأتي ضمن المبارة الرئاسية "حياة كريمة"

- يتم تقديم خدمات المركز لعلاج مرضي الإدمان بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن انشاء مركز لعلاج الإدمان على أرض محافظة دمياط سيعمل على راحة المرضى وأسرهم، مشيرة إلي أنه كان يتم تحويل مرضى الإدمان فيما سبق على مستشفيات تابعة للصندوق في محافظات اخرى.

واضافت محافظ دمياط أن المركز الجديد يعد اول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وسيوفر الخدمات العلاجية سواء من خلال العيادات الخارجية او الحجز الداخلي، لافتة إلى أنه سيتم تخصيص جزء بمنشأة أخرى وتجهيزها لتصبح مقر للعيادات الخارجية للوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين لتقديم الخدمة لهم بسرية تامة وتحويلهم للمركز لتلقى العلاج اللازم.