ختام تصفيات محافظة الوادي الجديد لأولمبياد المحافظات الحدودية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن ختام نهائي تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية - النسخة الرابعة 2023، والتي شارك فيها 119 لاعب ولاعبة وانتهت التصفيات بمقابلة أوائل الفرق الصاعده من مراكز الشباب بجميع قطاعات المحافظة (الخارجه - الداخله - بلاط -الفرافرة - باريس بالإضافة الي أوائل فرق الجامعة ، والتربية والتعليم، وتأهلهم للتصفيات النهائية على مستوي المحافظات الحدودية باللقاء الختامي بمحافظة مطروح خلال الفتره من 27 ابريل حتي 3 مايو 2023 م
وجاءت نتائج التصفيات بالبيان التالي
خماسي كرة قدم بنين فاز فريق مركز شباب البشندي التابع لقطاع بلاط.
خماسي كرة قدم بنات فاز فريق مركز شباب الخارجه ، التابع لإدارة شباب الخارجه.
كرة قدم شاطئ بنين فاز فريق جامعه الوادي الجديد.
كرة طائرة بنين٠ فاز فريق مركز شباب الزهور .
كرة طائره بنات فاز فريق مركز شباب الزهور.
كرة السله بنين فاز فريق مركز شباب الخارجه
كرة السله بنات فاز فريق جامعه الوادي الجديد.
كرة اليد بنين فاز فريق مركز شباب الزهور .
كرة اليد بنات فاز فريق مركز شباب الفتح
كره طائره شاطئ بنين فاز فريق مركز شباب بلاط التابع لإدارة شباب بلاط.
كرة طائرة شاطئ بنات فريق مركز شباب الزهور.
كرة السرعة بنين فاز بالمركز الأول لاعب مركز شباب تنيدة التابع لإدارة شباب بلاط، المركز الثاني لاعب مركز شباب الخارجه.
كرة سرعة بنات فاز بالمركز الأول لاعبة مركز شباب تنيدة التابع لإدارة شباب بلاط، المركز الثاني لاعبة مركز شباب الخارجه.
تنس طاولة بنين فاز لاعب مركز شباب الفتح، والمركز الثاني لاعب جامعة الوادي الجديد
تنس طاولة بنات فاز بالمركز الأول لاعبة مركز شباب الفتح، ويأتي لاعبة جامعة الوادي الجديد بالمركز الثاني.
شطرنج بنين فاز بالمركز الأول لاعب مركز شباب الخارجة وجاء في المركز الثاني لاعب مركز شباب اولاد عبدالله..
شطرنج بنات فاز بالمركز الأول لاعبة مركز شباب الخارجة ، وجاء بالمركز الثاني لاعبة مركز شباب المعصره.
العاب القوي بنين 100 متر فاز لاعب مركز شباب الخارجه.
العاب قوي بنين 800 متر فاز لاعب مركز شباب الخارجه.
وثب طويل بنين اللاعب مركز شباب مرزوق التابع لإدارة شباب بلاط.
العاب القوي بنات 100 متر فاز لاعبة مركز شباب الخارجه.
العاب قوي بنات 800 متر فاز لاعبة مركز شباب الخارجه.
وثب طويل بنات فاز لاعبة مركز شباب الخارجه.
كارتية وكومتية
كاتا جماعي بنين فاز لاعبي مركز شباب الخارجه.
كاتا جماعي بنات فاز لاعبي مركز شباب الخارجه.
كومتية بنين تحت 23 سنة لاعبي مركز شباب الخارجه.
كومتيه بنين تحت 18 سنة لاعبي مركز شباب الخارجه.
كومتية بنات من 15 الي 21 سنة فاز فريق لاعبات مركز شباب الخارجه.
سباحة حره بنين من سن 15 الي 17 سنه فاز لاعب مركز شباب الخارجه.
سباحة حره بنين فوق 17 سنه فاز لاعب مركز شباب البشندي.
سباحة حره بنات من سن 15 الي 17 سنه فاز لاعبة مركز شباب الخارجه
سباحة حره بنات فوق 17 سنه فاز لاعبة مركز شباب البشندي.
سباحة ظهر بنين من سن 15 الي 17 سنه فاز لاعب مركز شباب الخارجه.
سباحه ظهر بنين فوق 17 سنة فاز لاعب مركز شباب الزهور.
سباحة ظهر بنات من سن 15 الي 17 سنه فاز لاعبة مركز شباب الخارجه.
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