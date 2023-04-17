مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية الجمعة المقبلة

كتب محمود راغب

وفقا لامساكية شهر رمضان ، يكون آخر أيام شهر رمضان يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً ستكون يوم الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

وينشر "اليوم السابع" موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:

-القاهرة 5:47

-الجيزة 5:47

-الإسكندرية 5:51

-بورسعيد 5:42

-السويس 5:42

-العريش 5:36

-الطور 5:40

-سانت كاترين 5:38

-طابا 5:33

-شرم الشيخ 5:38

-دمنهور 5:49

-طنطا 5:47

-المنصورة 5:46

-الزقازيق 5:46

-بنها 5:47

-شبين الكوم 5:48

-كفر الشيخ 5:47

-الفيوم 5:50

-بنى سويف 5:49

-المنيا 5:51

-أسيوط 5:51

-سوهاج 5:49

-قنا 5:46

-أسوان 5:47

-أبو سمبل 5:54

-مرسى مطروح 6:02

-الغردقة 5:40

-الخارجة 5:56

-الإسماعيلية 5:42

-دمياط 5:43

-السلوم 6:10

-نويبع 5:35

-حلايب 5:34

-شلاتين 5:37

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".