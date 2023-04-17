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مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية الجمعة المقبلة

الإثنين، 17 أبريل 2023 02:01 م
مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية الجمعة المقبلة صلاة العيد
كتب محمود راغب

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وفقا لامساكية شهر رمضان، يكون آخر أيام شهر رمضان يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة. 
 
وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً ستكون يوم الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.
 
وينشر "اليوم السابع" موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك: 
 
-القاهرة 5:47
 
-الجيزة 5:47
 
-الإسكندرية 5:51
 
-بورسعيد 5:42
 
-السويس 5:42
 
-العريش 5:36 
 
-الطور 5:40
 
-سانت كاترين 5:38
 
-طابا 5:33
 
-شرم الشيخ 5:38
 
-دمنهور 5:49
 
-طنطا 5:47
 
-المنصورة 5:46
 
-الزقازيق 5:46
 
-بنها 5:47
 
-شبين الكوم 5:48
 
-كفر الشيخ 5:47
 
-الفيوم 5:50
 
-بنى سويف 5:49
 
-المنيا 5:51
 
-أسيوط 5:51
 
-سوهاج 5:49
 
-قنا 5:46
 
-أسوان 5:47
 
-أبو سمبل 5:54
 
-مرسى مطروح 6:02
 
-الغردقة 5:40
 
-الخارجة 5:56
 
-الإسماعيلية 5:42 
 
-دمياط 5:43
 
-السلوم 6:10
 
-نويبع 5:35
 
-حلايب 5:34
 
-شلاتين 5:37
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

عيد الفطر

موعد صلاه عيد الفطر

عيد الفطر 2023

موعد صلاة عيد الفطر 2023

أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر بالمحافظات

موعد صلاه عيد الفطر بالقاهره

شهر شوال

شوال

موعد عيد الفطر

اليوم السابع بلس



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