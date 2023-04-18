حملات مكبرة لإزالة التعديات على الزراعات وإيقاف أعمال البناء المخالف بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة اليقظة ، ومواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد ، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بعزبة الـ500 حيث تم فك شدة خشبية والتحفظ علي كمية من الأخشاب.

وقام حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية شملت إزالة عدد 3 حالات أعمال بناء تعديات على أراضي إصلاح زراعي بقرية الحسينية بأبيس الثانية.

وشهد حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف اعمال البناء المخالف بمنطقة الكينج الجديدة والتحفظ على كمية من الأخشاب وكذا إيقاف أعمال مخالفة بمنطقة الناصرية خلف شركة المياه والتحفظ على كمية من الأخشاب فضلا عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية حبون.

ونفذ حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال مخالفة عبارة عن أعمدة بالدور الأرضى بأحد العقارات بشارع عيد منطقة أبو تلات وكذا إزالة أعمدة بالدور الأول علوي بشارع الصفا منطقة أبو تلات بحري.

وواصل حي وسط برئاسة عزة سعد حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن رقم 32 ش المعز محرم بك والتحفظ على المواد المستخدمة في البناء فضلا عن إزالة أسوار من الطوب بأعلي سطح العقار الكائن رقم 19 ش الجوهري الحضرة الجديدة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما قام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال مخالفة عبارة عن أسوار بعزبة الروضة وعزبة الكوبانية

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.