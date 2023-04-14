مدينة أرمنت تزيل حالتى تعدى على أرض زراعية وبناء مخالف بمساحة 350 متر

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال محافظة الأقصر، حملاتهم لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، حيث تمت إزالة حالتين تعدى بمدينة أرمنت على مساحة 350 مترا، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم وإزالة التعديات فى المهد والتصدى بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وفي هذا الصدد، قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، برئاسة العميد عادل شرشر، حملة نجحت فى إزالة حالتي تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 350 متر، حيث أن الحالة الأولى بقرية السلام على مساحة 200 متر وهى عبارة عن حفر قواعد خرسانية، أما الحالة الثانية بقرية الرياينة على مساحة 150 متر، وكانت معدة لعمل قاعدة خرسانية.

وتمت إزالة الحالتين بنجاح وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم،كما جرت الإزالة بمعدات المركز، حيث شارك فى الحملة نائب رئيس المركز وسكرتير عام المركز، ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة المرافق بالمركز ورؤساء القرى التى بها المخالفات، حيث يأتى ذلك فى إطار تكثيف الحملات الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان المبارك لمنع أي تجاوزات أو مخالفات والتصدى لها بكل حسم.

وفي نفس السياق صرح العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز بحملة نظافة عامة بشوارع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وشارع نجع دنقل وشارع نهر النيل بجوار مصنع السكر، حيث نجحت تلك الحملات فى رفع 10 طن تقريباً من المخلفات والقمامة بمعدات الوحدة المحلية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت، فى بيان صحفى، أنه تم الإنطلاق فى ترشيد الكشافات بالطريق السريع، وذلك تحت إشراف إدارة النظافة والتجميل بالمركز وقسم الكهرباء بالمركز، حيث أنه في هذا الإطار قامت جميع الأحياء بالبدء في أعمال ترشيد إستهلاك الكهرباء طبقاً للبيان الآتي:- (تم تخفيض الإنارة العامة في الميادين والحدائق العامة بمدينة الأقصر وفصل إنارة الإعلانات والدعاية المضيئة من الساعة الـ (10) م يومياً وفصل التيار الكهربائي عن جميع مباني الوحدة المحلية ماعدا غرف التحكم والكاميرات وغرفة العمليات والمكاتب الفنية ( أجهزة السيرفرات).