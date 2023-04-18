حملات رقابية على المنشآت الغذائية والخدمية بمركز الإبراهيمية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت محافظة الشرقية، حملات تفتيشية لهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ذلك بمركز الإبراهيمية، قامت خلالها بالمرور علي عدد من المنشآت الخدمية والصناعية والغذائية، وتحررت محاضر المخالفين.

وقال المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، إنه شكلت لجان من قطاعات الضرائب العامة والزراعة والتعليم للوقوف علي تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.

وبناء عليه قام رجال الرقابة الإدارية بالاشتراك مع اللجان المشكلة من قطاعات الضرائب العامة والزراعة والتعليم بشن حملة على 26 منشأة صناعية وغذائية بمدينة الإبراهيمية و التأكد من أرقام التسجيل الضريبي لتلك المنشآت وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح ، و قد اسفرت الحملة عن ضبط عدد 5 مخالفات ( تكملة استيفاء الملفات) وتم التنبيه على اصحابها بتعرضهم للمساءلة القانونية في حال إرتكاب أي مخالفات.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلي أنه بمتابعة سير انتظام العمل لبعض الجمعيات الزراعية بمدينة الإبراهيمية تبين الآتي :

عدم تواجد 2 من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بناحية مباشر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل كذلك عدم توقيع المواطن ( م .ع) بسجل الحضور والانصراف وقيامه بالتوقيع بسجل الزيارات الخاص بالجمعية المخالفة، عدم إتخاذ أي إجراء قانوني حيال قطعة أرض بور بمساحة قيراط بمدخل قرية الشرفاء البحري بحوض الثلاثين.

أوضح السكرتير العام للمحافظة انه خلال المرور على بعض المنشآت الكيماوية بمعرفه لجنه الرقابة علي المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة بالشرقية، تم ضبط 2 مخالفة ( إدارة بدون ترخيص ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها ، كذلك التحفظ على عدد 3 ( مبيد حشري ) محظور بيعها بدون ترخيص .

وأضاف السكرتير العام للمحافظة أنه بمرور الحملة على بعض المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمدينة الإبراهيمية قد أسفرت عن رصد عدم تواجد 37 من العاملين بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بقرية الحلوات، عدم تواجد 10 من العاملين بمدرسة الشهيد احمد محمود مهدي، عدم تواجد 3 من العاملين بمدرسة محمد زين الدين الابتدائية، عدم تواجد 3 من العاملين بمدرسة بليغ الثانوية بنات، كما تبين عدم حضور ٢ من العاملين.