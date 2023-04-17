حملات رقابية على المخابز والأنشطة التجارية بمركز الإبراهيمية في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حملات مفاجئة لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار بمركز الإبراهيمية، أسفرت عن ضبط عدد من مخالفات.



قام المهندس محمد الصافي السكرتير العام المحافظة بتشكيل لجان من قطاعي التموين والطب البيطري للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.



وبناء عليه قام رجال الرقابة الإدارية بالإشتراك مع اللجان المشكلة من قطاعي التموين والطب البيطري بشن حملة على بعض (مستودعات الغاز - ثلاجات اللحوم- فروشات الجزاره - محال الجزاره - محطات تموين السيارات - معرض أدوية بيطرية) بمدينة الإبراهيمية ، وقد اسفرت الحملة عن ضبط 9 مخالفات تنوعت ما بين ( الذبح خارج السلخانة - منتجات مجهولة المصدر - منتجات منتهية الصلاحية ).



أشار السكرتير العام للمحافظة إلي أنه تم متابعة سير انتظام العمل لعدد 18 مخبز بمدينة الإبراهيمية وتبين وجود مخالفات تنوعت ما بين ( خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجين - نقص وزن).



وأضاف السكرتير العام للمحافظة أنه خلال المرور على بعض المنشآت الصناعية والغذائية بمعرفة اللجنة المشكلة من شؤون البيئة بالمحافظة والأغذية تم ضبط 6 مخالفات تنوعت ما بين (عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية - عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين - عدم نظافة) وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة .