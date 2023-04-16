وفد طلابي من جامعة بني سويف في زيارة لمرصد الأزهر

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، زيارة وفد طلابي من أبناء الجامعة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برنامج "نحو رؤية شبابية لمواجهة التطرف والإرهاب"؛ بهدف توعية طلبة الجامعات وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الزيارة محاضرة عن "مخاطر استغلال التنظيمات الإرهابية للتكنولوجيا في استقطاب وتجنيد الشباب واليافعين" والتي ألقاها العميد إيهاب طلعت، المحاضر بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، بينما تناول الدكتور حمادة شعبان، مشرف وحدة الرصد باللغة التركية في المرصد، بالشرح والتفنيد خلال المحاضرة الثانية بعنوان "الشباب والجماعات المتطرفة"، الاستراتيجية التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في نشر أفكارها المتطرفة، واستقطاب المزيد من العناصر لصفوفها، وكذلك سبل كشف زيف أفكار هذه التنظيمات وكيفية تحصين العقول من هذا التضليل المتعمد.

يذكر أن تلك الزيارة، قد سبقها تنظيم عددٍ من الفعاليات ضمن مبادرات مشتركة بين مرصد الأزهر وبعض الجهات المحلية والدولية مثل التعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، ووزارات الدولة كافة.