جارديان: استمرار انخفاض قيمة الرواتب فى المملكة المتحدة وتزايد فى التضخم

كتبت رباب فتحى

استمرت القيمة الحقيقية لأجور العمال في المملكة المتحدة في الانخفاض بأسرع معدل لأكثر من عقد، حيث تجاوز التضخم المرتفع الزيادات في الأجور في فبراير، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو السنوي في متوسط الأجور، باستثناء المكافآت، استقر عند 6.6% في الأشهر الثلاثة حتى فبراير على الرغم من الارتفاع الطفيف في البطالة وتراجع عدد الوظائف الشاغرة. مدفوعة بالأجور الوفيرة للمصرفيين والمحاسبين في مدينة لندن ، ارتفع نمو الأجور بما في ذلك المكافآت بنسبة 5.9%. وتوقع الاقتصاديون معدلات أضعف لنمو الأجور ، في معضلة محتملة لبنك إنجلترا حيث يدرس ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي في مايو.

ومع ذلك، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إجمالي الأجور انخفض بنسبة 4.1% على أساس سنوي بعد أخذ التضخم في الاعتبار - وهو من بين أكبر الانخفاضات منذ عام 2009.

وانعكاسًا للظروف في سوق العمل، يكافح الاقتصاد البريطاني من أجل زخم النمو، وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.8٪. كما انخفض عدد الوظائف الشاغرة للشهر التاسع على التوالي ، على الرغم من استمرار ارتفاعها بأكثر من 1.1 مليون وظيفة حيث تكافح الشركات لتعيين موظفين.

وقال المستشار جيريمي هانت: "بينما تظل البطالة قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية ، يستمر ارتفاع الأسعار في التهام شيكات الرواتب وهذا هو السبب في أن خفض التضخم إلى النصف هذا العام هو أحد أهم أولوياتنا الاقتصادية".

وارتفع متوسط نمو الأجور في القطاع العام إلى 5.3% على مدار العام، وهو أسرع معدل سنوي منذ 2005 ، على الرغم من استمراره في التخلف عن نمو الأجور بنسبة 6.9% في القطاع الخاص.