تعرف على أهم التوصيات الزراعية من مركز المناخ للتعامل مع الموجة الحارة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه مع سيادة موجة شديدة الحرارة خلال الـ 48 ساعة "الثلاثاء والأربعاء "، وحيث إن معظم المحاصيل فى توقيت حرج من الموسم فلا بد أن نفهم ما تفعله الموجة الحارة فى النباتات.

أضاف فهيم أن الفترة السابقة كانت درجات الحرارة المنخفضة هي السائدة مما ادى الى ضعف النمو لان النبات يلجأ إلى تخزين الطاقة على حساب النمو.



وأجاب فهيم على تساؤلات ماذا يحدث إذا كانت هناك موجة حارة مفاجئة في نهاية فصل الشتاء أو فى فصل الربيع بعد أن تكون النباتات ضعيفة او متوقفة النمو بسبب البرودة؟ هل ستتضرر النباتات ؟



قال فهيم أن الحرارة العالية تتسبب لمعظم الحاصلات المنزرعة "خضر – طبية – محاصيل حقلية – اشجار فاكهة صيفية" فى حالة منهكة ومستنزفة ومرتبكة فسيولوجياً لان الصدمات الحرارية تؤدي الى ارتباك للحالة الفسيولوجية للنبات بسبب اختلاف مفاجيء في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص .



وحول أهم التوصيات العاجلة خلال وبعد انتهاء الموجة الحارة:



1- العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد اولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية النبات ..يعني اجراء رية سريعة " على الحامي” مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة .



2 - الرش بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك يلي ذلك بحوالي 5 ايام اجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لانها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات.



3- تكثيف الرش "سليكات البوتاسيوم" بمعدل 6 سم /لتر للخضر “الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البامية – الخيار – الكنتالوب “ و8 سم / لتر للفاكهة الصيفية “المانجو والنخيل والزيتون والرمان والموالح والخوخ المتأخر والعنب وعين الجمل".