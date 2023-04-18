تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، تم تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و911 شاحنة و 107 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 365 شاحنة و105 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40000 طن بضائع ، 546 شاحنة و2 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين امل ودليلة فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينة FIRST BRIDGE وعلي متنها 28 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية.

كما تم تداول 3600 طن بضائع و 335 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم وصل السفن الثلاث وهي ايلة وبريدج وسيناء وتغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1812 راكب بموانيها .