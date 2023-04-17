تداول 16 ألف طن و1030 شاحنة خضروات وفواكه وبضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1030 شاحنة و 114 سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 422 شاحنة و108 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 608 شاحنات و6 سيارات.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل ودليلة بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة.

كما تم تداول 3600 طن بضائع و453 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر" لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1900 راكب بموانيها.