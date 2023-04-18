ترامب: إذا انتخبت رئيسا على الموظفين الفيدراليين اجتياز اختبار سياسى أو الطرد

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فسوف يفوض الموظفين الفيدراليين بإجراء اختبار الخدمة المدنية وسيتم طرد العمال الذين لا يجتازونه.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال في مقطع فيديو مسجل "سأطلب من كل موظف اتحادي اجتياز اختبار خدمة مدنية جديد، مما يدل على فهم حكومتنا التأسيسية المحدودة"، مبينا أن "الاختبار سيشمل مواضيع السيطرة على حقوق الإجراءات الواجبة، والحماية المتساوية، وحرية التعبير، والحرية الدينية، والتعديل الرابع لحماية الدستور من عمليات التفتيش والمصادرة".

وأضاف: "سوف نعيد البيروقراطيين غير المنتخبين إلى مكانهم، ونعمل على تعديل الاقتصاد الأمريكي وجذب ملايين الوظائف وتريليونات الدولارات إلينا".

وكان ترامب دعا في وقت سابق إلى وضع متطلبات جديدة للموظفين الفيدراليين. وفي مارس من العام الماضي، دعا إلى إصدار قوانين تجعل كل موظف يعمل تحت السلطة التنفيذية قابلا للفصل من قبل الرئيس.