تحطم طائرة تابعة لحرس السواحل اليابانى جنوب غربى البلاد

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسؤولو حرس السواحل قولهم إن الطائرة الصغيرة أقلعت من مطار كيتاكيوشو في نحو الساعة 9:15 صباحا (بالتوقيت المحلي) قبل تحطمها في أحد الحقول بمدينة "يوسا" في محافظة "أويتا" عقب الساعة العاشرة صباحا، مشيرين إلى أن البحث يجري حول أسباب وملابسات الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء بالمدينة إنه تم نقل المصابين وهما قائد الطائرة ومتدرب إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن إصاباتهما طفيفة.