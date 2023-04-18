اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحطم طائرة تابعة لحرس السواحل اليابانى جنوب غربى البلاد

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:14 ص
تحطم طائرة تابعة لحرس السواحل اليابانى جنوب غربى البلاد تحطم طائرة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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تحطمت طائرة تابعة لحرس السواحل الياباني، اليوم الثلاثاء، خلال تدريب في جنوب غربي البلاد؛ ما أسفر عن إصابة شخصين.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسؤولو حرس السواحل قولهم إن الطائرة الصغيرة أقلعت من مطار كيتاكيوشو في نحو الساعة 9:15 صباحا (بالتوقيت المحلي) قبل تحطمها في أحد الحقول بمدينة "يوسا" في محافظة "أويتا" عقب الساعة العاشرة صباحا، مشيرين إلى أن البحث يجري حول أسباب وملابسات الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء بالمدينة إنه تم نقل المصابين وهما قائد الطائرة ومتدرب إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن إصاباتهما طفيفة.

 


حرس السواحل الياباني

مطار كيتاكيوشو

يوسا

تحطم طائرة



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