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انطلاق احتفالية "ليلة القدر" بآيات من القرآن الكريم بصوت حجاج الهنداوي

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:15 ص
انطلاق احتفالية "ليلة القدر" بآيات من القرآن الكريم بصوت حجاج الهنداوي الشيخ حجاج الهنداوي
إبراهيم حسان

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بدأت احتفالية وزارة الأوقاف بـ"ليلة القدر" بآيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ حجاج الهنداوي.

 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية مصر بليلة القدر، والذي تنظمه وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

 

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.


ليلة القدر

ليله القدر

احتفالية ليلة القدر

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