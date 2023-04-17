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التوقيت الصيفى.. اعرف متى سيتم التطبيق

الإثنين، 17 أبريل 2023 08:50 م
التوقيت الصيفى.. اعرف متى سيتم التطبيق التوقيت الصيفى
كتب: محمد الأحمدى

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تصديقه اليوم على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر.

وذكر القرار المنشور في الجريدة الرسمية أنه يأتي بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

   

 


التوقيت الصيفى

العمل بالتوقيت الصيفى

الرئيس السيسى

الجريده الرسميه



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