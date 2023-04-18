المحكمة العليا بالسعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر شوال بعد غد الخميس

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دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 أبريل 2023.



وذكرت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - " نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا وحسب تقويم أم ألقرى ان الخميس 23 مارس الماضي ، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس الموافق 20 أبريل".



ووفقا للبيان: "ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.



وأعربت عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.