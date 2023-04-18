القنصل العام المصرى فى مونتريال يشارك بقداس عيد القيامة المجيد

كتب أحمد جمعة

شارك السفير محمد فخري قنصل عام جمهورية مصر العربية في مونتريال في قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم 15 أبريل الجاري في كاتدرائية مار مرقس القبطية الأرثوذكسية بمدينة تورونتو برئاسة نيافة الأنبا أرشيليدس الأسقف العام والنائب البابوي لايبارشية تورونتو للأقباط الأرثوذكس، وذلك بحضور جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، وكذلك عدد من رجال السياسة الكنديين وعلى رأسهم بيير بويلييف زعيم المعارضة في كندا.

كما شهد القداس أيضاً حضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين الكنديين فضلا عن عدد من أعضاء البرلمان الفيدرالي والبرلمان المحلي.

ألقى القنصل العام محمد فخري كلمة أمام الكاتدرائية حيث قام بنقل رسالة تهنئة الــرئيس عبــد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الجالية المصرية القبطية بالخارج وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.

أعرب القنصل العام المصري في كلمته عن بالغ التقدير لمشاركة كل من جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي وبيير بويلييف زعيم المعارضة في كندا في القداس للإحتفال بعيد القيامة المجيد مع أبناء الجالية المصرية.

هذا، وقد أستعرض السفير محمد فخري خلال كلمته تاريخ الكنيسة القبطية ودورها، مبرزاً دور الكنسية في كندا، وموضحاً أن الكنيسة القبطية تمثل جزءاً هاماً من قصة نجاح الجالية المصرية في كندا، ومشيرا أيضا إلى الدور الكبير للكنيسة في الحفاظ وفي دعم الروابط القوية لأبناء الجالية القبطية بوطنهم الأم في مصر.

كما أشار القنصل العام في معرض كلمته إلى دور الجالية المصرية في إثراء مجالات الحياة المختلفة بكندا، مشيداً في ذات الوقت بالالتزام القوي لحكومة وشعب كندا بسياسات التعددية والتنوع الثقافي الأمر الذي كان من شأنه تسهيل الاندماج الناجح للجالية المصرية في المجتمع الكندي.

إتصالاً بذلك، شارك القنصل العام/ محمد فخري في قداس عيد القيامة المجيد الذي تم تنظميه في ذات اليوم بالكنيسة القبطية الارثوذكسية "العذراء مريم والأنبا إثناسيوس" بمدينة ميسيساجا برئاسة نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية ميسيساجا وفانكوفر وغرب كندا والقمص أنجيليوس سعد راعي الكنيسة، بحضور بيير بويلييف زعيم المعارضة في كندا، وكذلك عدد من المسئولين الكنديين فضلاً عن عدد من أعضاء البرلمان الفيدرالي والبرلمان المحلي. ألقى القنصل العام المصري كلمة أمام الحاضرين، نقل خلالها رسالة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الجالية المصرية القبطية بالخارج وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.