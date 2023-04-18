القبض على شخص استولى على بيانات بنكية لمواطنين فى المنيا

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

واصلت الأجهزة الأمنية التصدى بحسم لجرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم الإلكترونية وخاصة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى الاستيلاء على أموال البنوك والعملاء.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بمزاولة جرائم النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وأنه وراء ارتكاب العديد من الوقائع .. كما أكدت التحريات قيام المذكور بترك محل إقامته هارباً من الحملات الأمنية ، واتخاذه من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.. وبمواجهتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.