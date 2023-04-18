العثور على جثة شخص مجهول الهوية فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شخص مجهول الهوية، ملقاة بمنطقة خالية من السكان فى كرداسة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في كرداسة انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال مناظرة الجثة أنها لشخص مجهول الهوية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.