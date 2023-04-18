انتشال جثة فتاة سقطت فى مياه ترعة الحسينية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية من العثور على جثة فتاة سقطت في مياه ترعة الحسينية بالقرب من مجلس مدينة الحسينية بالشرقية، حيث سقطت الفتاة وشقيقتها في المياه وخرجت شقيقتها على قيد الحياة، فيما لقت الأولى مصرعها غرقا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سقوط فتاتين شقيقتين في مياه ترعة الحسينية بالقرب من مجلس مدينة الحسينية.

وتبين من التحريات الأولية سقوط فتاتين شقيقتين في مياه الترعة، وذلك أثناء وجوهما خارج المنزل هربا من بطش والدهما الذي اعتاد ضربهما، فيما خرجت إحدى الفتاتين على قيد الحياة، واستمرت جهود البحث عن الثانية من قبل قوات الإنقاذ النهري حتى تم انتشال جثتها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الحسينية المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.