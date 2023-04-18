السيطرة على حريق بــ 3 أحواش فى دار السلام سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش وانتقل إلى حوشين متجاورين، وذلك بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك دون حدوث خسائر بالأرواح، ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى من توصيلات كهربائية عشوائية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بحوش وامتد لحوشين بدائرة مركز شرطة دار السلام، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة لمركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بحوش دائرة المركز حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو فتحي غ ح ا 48 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وإمتد لحوشين متجاورين ملك كل من محمود ا ع ه 55 سنة عامل، و أماثل ع ا ا 45 سنة ربة منزل ويقيمون بذات الناحية وتم الدفع بــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل تم تحرير محضرا بالوقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.