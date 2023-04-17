"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة​ على حريق فى عصارة قصب بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية حريق هائل اندلع داخل عصارة قصب، فى مركز ملوى بجنوب محافظة المنيا، دون إصابات بشرية، ورجحت التحريات الأولية التى أجرتها الأجهزة الأمنية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل داخل عصارة قصب بالقرب من قرية الأشمونين، التابعة للوحدة المحلية بنواى فى غرب مركز ملوى.

بانتقال الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص تبين نشوبه بعصارة قصب لصناعة العسل الأسود ملك نشأت عبد العليم، تقع بزمام قرية الأشمونين، ولم يسفر عنه أى إصابات بشرية، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائى، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائى لتحقيق الأدلة للمعاينة.

وكانت قوات الحماية المدنية أخمدت قبل أيام حريق محدود اندلع بشقة سكنية بشارع شجرة الدر فى حى جنوب مدينة ملوى، دون إصابات بشرية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بسبب تسرب غاز البوتاجاز، مما أسفر عن تلفيات واحتراق بعض أثاث الشقة.