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الرئيس السيسى: ليلة القدر مناسبة للتفكر والتأمل فى تغيير مناحى الحياة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:18 ص
الرئيس السيسى: ليلة القدر مناسبة للتفكر والتأمل فى تغيير مناحى الحياة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية أيضًا إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الأئمة والدعاة والقراء، معربًا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود، لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام، والتعريف بجوهره الحقيقي، كقوة دفع إنسانية هائلة، من أجل الخير، والتقدم، والازدهار.
 
وقال الرئيس السيسي، في كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بـ"ليلة القدر": "إن الله سبحانه وتعالى، قد اصطفى من بين ليالي شهر رمضان، ليلة اختصها بمزيد من البركات والفضائل، بأن أنزل فيها القرآن، لتصبح ليلة الأمن والأمان والسلام، وليلة الرحمة والنور والهدى".
 
وأكمل: "هذه الليلة العظيمة، تمثل لنا مناسبة طيبة، للتفكر والتأمل في حجم ومدى هذا التغيير الهائل، الذي انطلق برسالة الإسلام، وطال جميع أركان الدنيا، ومس جميع مناحي الحياة، تغيير هائل وجذري كان عماده العمل الصالح المخلص النية لله ورسوله، والانطلاق نحو الجد والاجتهاد، بعزيمة لا تلين وإصرار على تعمير الأرض والصبر على المكاره، والتحمل فى سبيل تحقيق الأهداف السامية".
 
 

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احتفالية ليلة القدر

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الرئيس السيسى



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