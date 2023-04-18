اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:28 م
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه بالدقهلية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:02 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه بالدقهلية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بمحافظة الدقهلية ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
 
وكشفت التحريات أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
 
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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