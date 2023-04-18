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دعت الامم المتحدة لادانة القوات المتمردة..

الخارجية السودانية: القوات المسلحة مسئولة عن استقرار واستتباب الأمن فى البلاد

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:39 م
الخارجية السودانية: القوات المسلحة مسئولة عن استقرار واستتباب الأمن فى البلاد عبد الفتاح البرهان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ناشدت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي ممثلًا فى الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي وجميع المنظمات الاقليمية الأخرى بادانة تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية ، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية السودانيه هى المسئولة عن استقرار واستتباب والامن فى البلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وذكرت الخارجية فى بيان لها نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا، تناشد وزارة الخارجية المجتمع الدولي ممثلًا فى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجميع المنظمات الاقليمية الاخرى بادانة تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانيه بوصف الاخيرة هى المؤسسة الرسمية الشرعية المسئولة عن استقرار  واستتباب السلم والامن فى جمهورية السودان والذى يمثل صمام الأمان للاستقرار فى الإقليم .

واختتمت البيان بدعوة الامم المتحدة لادانة القوات المتمردة لانتشارها واستمرارها فى القتال فى المدن  والمناطق السكنية، الأمر الذي يؤدي إلى  تعريض المدنيين بما فيهم النساء والاطفال للخطر.

وكانت أكدت وزارة الخارجية السودانية، أمس، على أن ما يحدث في البلاد شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع قد بدأت بالهجوم على مقر سكن رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان ببيت الضيافة.

وأشارت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها إلى أن رئيس مجلس السيادة قد أصدر قراراً بحل الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة على الدولة، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس، مؤكدا أن قوات الجيش السوداني تمكنت من إلحاق الهزيمة بالمتمردين وكبدتهم خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات.


وزارة الخارجية السودانية

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القوات المسلحة السودانية

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الدعم السريع



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