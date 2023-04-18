الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 90 الصادر بتاريخ 18 أبريل سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 605 بتاريخ 26 مارس 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي لمدينة كفر الشيخ، لوحة رقم 3 بشارع صلاح سالم، ومنطقة منشأة فؤاد بإدراج استخدام " تجاري ادارى" أملاك السكة الحديد، بناء على المعاملة رقم " 1158230119342"بتاريخ 22 فبراير 2023م.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

المادة الثالثة ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 22/3/2023 ، والمتضمن تعديل بالمخطط التفصيلي لمدينة كفر الشيخ، لوحة رقم 3 بشارع صلاح سالم، ومنطقة منشأة فؤاد بإدراج استخدام " تجاري اداري" بأملاك السكة الحديد، بناء على المعاملة رقم " 1158230119342"بتاريخ 22 فبراير 2023م.