اليوم السابع
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البابا تواضروس يهنئ رئيسي النواب والشيوخ بحلول عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:46 ص
البابا تواضروس يهنئ رئيسي النواب والشيوخ بحلول عيد الفطر المبارك البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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بعث قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وجاء نص البرقية

"السيد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

يسعدني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأعمق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا أن ينعم الله عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من الخطوات في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل صالح المواطنين وتحقيق ما يطمحون إليه، دمتم في حفظ الله ورعايته.

وجاء نص برقية قداسة البابا إلى رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا أن يمنحكم الله موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم في رعاية الله وحفظه.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ترأس مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بعد صيام دام 55 يوما، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.

ونقل التلفزيون المصرى صلوات القداس الإلهى على الهواء مباشرة، كما يتم نقل الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية والصفحة الرسمية للمتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.  

 

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