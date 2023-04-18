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الاستثمار بأسوان..27 مصنعا ومجمع تمور وتنفيذ مشروع الدواجن التكاملى

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 05:00 ص
الاستثمار بأسوان..27 مصنعا ومجمع تمور وتنفيذ مشروع الدواجن التكاملى المنطقة الحرفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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فتحت أسوان فى الآونة الأخيرة ذراعيها لآفاق الاستثمار وتشجيعه لجذب مزيد من الفرص عن طريق المستثمرين الدوليين والمحليين، وتحظى المدينة الجنوبية بفرص واسعة فى مجال الاستثمار وتسعى المحافظة لاستغلال ثرواتها التعدينية والمحجرية والسمكية وغير من مقومات الطبيعة.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز ما تم على أرض الواقع من مشروعات استثمارية.
 
شهدت المرحلة الحالية إنطلاق عدد من المشروعات الإستثمارية المتنوعة والتى ستوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية.
 
- إفتتاح فندق سياحى بعد توقفه لأكثر من 12 عاماً.
 
- إفتتاح وتشغيل 27 مصنعا من إجمالى 34 مصنعا جارى إفتتاحهم على مراحل بحجم استثمارات بلغت نحو 150 مليون جنيه بعد الإنتهاء من ترفيقهم.
 
- البدء فى تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه وعلى مساحة 100 فدان كمرحلة أولى.
 
- البدء فى مجمع منتجات التمور بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه بالرديسية.
 
- إنشاء مصنع آخر للأسمدة العضوية بالغنيمية بإدفو بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه على مساحة 29 فدان.
 
- فتح مصنع لإنتاج الكحول فى ذروة جائحة كورونا بعد إنهاء التعقيدات الروتينية.
 
- طرح 308 وحدة حرفية وصناعية بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة.
 
- تسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة بإجمالى 31 مستثمر.
 
- تضم المنطقة الصناعية 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
 
 
 
الجنينة والشباك
الجنينة والشباك

السفراء فى بنبان
السفراء فى بنبان

المنطقة الحرفية_1
المنطقة الحرفية

المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك (1)
المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك (1)

المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك (3)
المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك (3)

المنطقة الصناعية الجديدة
المنطقة الصناعية الجديدة

بوابة السوق السياحى
بوابة السوق السياحى

تطوير المستشفيات
تطوير المستشفيات

تطوير ميدان المحطة
تطوير ميدان المحطة

رصف الطرق
رصف الطرق

محافظة أسوان
محافظة أسوان

محطات جديدة_1
محطات جديدة_1

مدارس جديدة
مدارس جديدة

مشروعات سكنية جديدة
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