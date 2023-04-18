ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات الخدمات والطرق والمرافق بمدينة العاشر من رمضان

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات تطوير الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، وأنه يتم دفع العمل بتلك المشروعات للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.

وأوضح الوزير أنه جارٍ استكمال أعمال تنفيذ الطرق المؤدية لعددٍ من محطات وروافع منظومة الصرف الصحي والطرق المؤدية لمدينة العبور الجديدة مروراً بحي الزقازيق، ومنها طريق الزقازيق 1 بطول 4.5 كم، وطريق الزقازيق 2 بطول 3.7 كم، وكذا استكمال أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية (A5) .

وأشار المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تتم متابعة أعمال تنفيذ الطرق " بالمجاورة 2 بالحي 33 بتكلفة 123 مليون جنيه بنسبة إنجاز 60%، وأعمال طرق منطقة المطورين الجزء الشرقي بمساحة 2 مليون م2 بتكلفة 81 مليون جنيه وبنسبة إنجاز 55%.

وأكد المهندس علاء منيع، أنه جارٍ استكمال الأعمال الجارية بمحطة رفع المياه " مرحلة أولى " بطاقة (200 ألف م3/يوم ) بتكلفة 360 مليون جنيه تقريبا، لتغذية المرحلتين الخامسة والسادسة بالمدينة، واستكمال مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحي 29، بطاقة إنتاجية (75000 م3/يوم)، وتقوم بخدمة عددٍ من الأحياء بغرب المرحلة الخامسة بتكلفة 180 مليون جنيه تقريباً.

وصرح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ استكمال أعمال إنشاء مدرسة النيل الدولية سعة 52 فصلاً وتضم 3 مراحل ( ابتدائي – إعدادي – ثانوي )، وتضم غرف أنشطة، ومعامل، وغرفا إدارية، وكذا أعمال تنفيذ الحضانة الملحقة بالمدرسة والسور، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية، وزيادة المبانى الخدمية والتعليمية لخدمة أهالي المدينة.

ولفت رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أن المدرسة تقع فى منطقة الخدمات فى الطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس أمام المجاورة 5 ، وتعتمد على تدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة.

وأعلن عن أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ نادى المحور الشرقي، والذى يقع في المحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة، وسيخدم العديد من الأحياء والمجاورات السكنية، ويقع على مساحة 17 فدانا، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع مرحلة متقدمة.