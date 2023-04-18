اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إندبندنت: التضخم يرفع سعر جبن "الشيدر" فى بريطانيا بنسبة 80%

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:25 م
إندبندنت: التضخم يرفع سعر جبن "الشيدر" فى بريطانيا بنسبة 80% سوبر ماركت في بريطانيا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت تكلفة المواد الغذائية البريطانية الأساسية مثل الجبن والخبز الأبيض وخليط الشوفان بسبب التضخم، وزادت ماركة واحدة من الشيدر بنسبة 80 في المائة في عام واحد، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

 

وأوضحت الصحيفة نقلا عن نتائج لمنظمة "ويتش؟" أن التضخم الإجمالي للطعام والشراب في محلات السوبر ماركت واصل ارتفاعه في مارس إلى 17.2 في المائة، مرتفعًا من 16.5 في المائة في الشهر السابق.

 

ارتفع سعر جبن الشيدر، الذي يمثل نصف مبيعات الجبن تقريبًا في المملكة المتحدة ويعد نوع الجبن المفضل للكثير من البريطانيين، بمتوسط 28.3 في المائة عبر ثمانية متاجر كبرى مقارنة بسعره منذ عام.

 

وقامت مجموعة المستهلكين بتحليل التضخم على أكثر من 26000 من منتجات الطعام والشراب في المتاجر الثمانية ، كما اختارت سلة من الأطعمة الأساسية بما في ذلك جبن الشيدر والخبز الأبيض المقطّع ونقانق لحم الخنزير والبطاطا البيضاء والشوفان لمعرفة أي من هذه المنتجات اليومية شهد أكبر زيادة في الأسعار.

 

وارتفع تكلفة خليط الشوفان بمتوسط 35.5 في المائة في جميع محلات السوبر ماركت الثمانية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما شهد 800 جرام  من شرائح الخبز الأبيض متوسط زيادة بنسبة 22.8 في المائة.

 

ويُظهر متتبع "ويتش؟" أن بنود الميزانية الخاصة بالسوبر ماركت - والتي لا تزال الأرخص بشكل عام - ارتفعت بنسبة 24.8 في المائة في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

وحذرت المؤسسة من أنه حتى الأطعمة عالية القيمة الغذائية ، على الرغم من بقائها خيارًا أرخص ، إلا أنها معرضة لخطر أن تصبح باهظة الثمن بالنسبة لأولئك الذين لديهم ميزانيات محدودة.

 

ودعت المتاجر الكبرى للعمل من خلال إتاحة العناصر الغذائية الصديقة للميزانية على نطاق واسع ، لا سيما في المناطق التي يكون فيها الناس في أمس الحاجة إليها ، وجعل الأسعار والعروض أكثر شفافية حتى يتمكن الناس من تحديد المنتجات الأفضل قيمة بسهولة.


بريطانيا

الاسعار في بريطانيا

المملكة المتحدة

جبن شيدر

التضخم في بريطانيا



الموضوعات المتعلقة

الجارديان: بريطانيا بالفعل هى رجل أوروبا المريض

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:14 م

جارديان: صالونات التجميل فى بريطانيا مهددة بالإغلاق بسبب سعر الكهرباء

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:32 ص

إضرابات بريطانيا.. التمريض يعطى الحكومة أسبوعين قبل توقف خدمات وحدات السرطان والعناية المركزة.. النقابات تهدد باستمرار الإضراب حتى الكريسماس.. مسئول: سيفقدون الدعم إذا مات طفل.. ووزير الظل: سوناك عليه أن يتراجع

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 05:00 ص

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بشأن مصالح غير معلنة لشركة تمتلكها زوجته

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة