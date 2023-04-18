إندبندنت: التضخم يرفع سعر جبن "الشيدر" فى بريطانيا بنسبة 80%

كتبت رباب فتحى

ارتفعت تكلفة المواد الغذائية البريطانية الأساسية مثل الجبن والخبز الأبيض وخليط الشوفان بسبب التضخم، وزادت ماركة واحدة من الشيدر بنسبة 80 في المائة في عام واحد، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن نتائج لمنظمة "ويتش؟" أن التضخم الإجمالي للطعام والشراب في محلات السوبر ماركت واصل ارتفاعه في مارس إلى 17.2 في المائة، مرتفعًا من 16.5 في المائة في الشهر السابق.

ارتفع سعر جبن الشيدر، الذي يمثل نصف مبيعات الجبن تقريبًا في المملكة المتحدة ويعد نوع الجبن المفضل للكثير من البريطانيين، بمتوسط 28.3 في المائة عبر ثمانية متاجر كبرى مقارنة بسعره منذ عام.

وقامت مجموعة المستهلكين بتحليل التضخم على أكثر من 26000 من منتجات الطعام والشراب في المتاجر الثمانية ، كما اختارت سلة من الأطعمة الأساسية بما في ذلك جبن الشيدر والخبز الأبيض المقطّع ونقانق لحم الخنزير والبطاطا البيضاء والشوفان لمعرفة أي من هذه المنتجات اليومية شهد أكبر زيادة في الأسعار.

وارتفع تكلفة خليط الشوفان بمتوسط 35.5 في المائة في جميع محلات السوبر ماركت الثمانية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما شهد 800 جرام من شرائح الخبز الأبيض متوسط زيادة بنسبة 22.8 في المائة.

ويُظهر متتبع "ويتش؟" أن بنود الميزانية الخاصة بالسوبر ماركت - والتي لا تزال الأرخص بشكل عام - ارتفعت بنسبة 24.8 في المائة في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحذرت المؤسسة من أنه حتى الأطعمة عالية القيمة الغذائية ، على الرغم من بقائها خيارًا أرخص ، إلا أنها معرضة لخطر أن تصبح باهظة الثمن بالنسبة لأولئك الذين لديهم ميزانيات محدودة.

ودعت المتاجر الكبرى للعمل من خلال إتاحة العناصر الغذائية الصديقة للميزانية على نطاق واسع ، لا سيما في المناطق التي يكون فيها الناس في أمس الحاجة إليها ، وجعل الأسعار والعروض أكثر شفافية حتى يتمكن الناس من تحديد المنتجات الأفضل قيمة بسهولة.