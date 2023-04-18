اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:01 م
أكرم القصاص
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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم عدة سيارات بالشرقية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:49 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم عدة سيارات بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات فى طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل الصابين إلى مستشفى ابن سينا بالعاشر من رمضان وتقديم الإسعافات اللازمة.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات فى طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى، أمام دوران العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سينا فى العاشر من رمضان وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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