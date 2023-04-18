إصابة 6 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 6 أشخاص بينهم رضيعة وطفلين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على محور 30 يونيو طريق الإسماعيلية السويس وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ تصادم سيارتين على محور30 يونيو طريق الإسماعيلية السويس اتجاه جنيفة بالسويس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من سعيد خالد محمد28 عام مقيم السويس الجناين مصاب كدمات متفرقه بالجسم والطفل زين سعيد خالد خمس سنوات مصاب اشتباه كسر بالساعد الايمن وجرح قطعى 5 سم بالوجه واحمد عبد الله البهلول 32 عام مقيم الشرقية مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى جرح 4 سم بالعين اليمنى وخالد سعيد خالد 8اعوام مقيم السويس الجناين مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وغزل سعيد خالدسنه ونص مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، وجرح قاطعى 15 سم بالراس ومجهول الاسم والعنوان 45 عام جرح متهتك بفروة الراس واشتباه كسر بالذراعين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.